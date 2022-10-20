Многие украинцы столкнулись с проблемой возврата денег в случае переплаты за газ у предыдущего поставщика газа, в Нафтогазе сказали, как поступать в таком случае.

Так, согласно пошаговой инструкции, предоставленной газоснабжающей компанией «Нафтогаз Украины», в таком случае необходимо написать заявление на возврат переплаты и обратиться к предыдущей газоснабжающей компании.

"Обычно к заявлению на возврат средств плательщику необходимо добавить копию паспорта, идентификационного номера и полных банковских реквизитов собственного карточного счета (с указанием IBAN, МФО, ЕГРПОУ банка)", - отметили в Нафтогазе.

Эти документы должны быть отправлены по адресу для переписки предыдущего поставщика. Компания в течение 14, максимально 30 дней должна ответить и вернуть переплату. Однако, подчеркивают в Нафтогазе, в условиях военного положения сроки возврата могут быть иными.

Отмечается, что только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа.

«Действенного механизма перевода средств или взаиморасчетов между компаниями, к сожалению, не существует», - огорчили в «Нафтогазе» украинцев.

В свою очередь, украинцы возмущаются, что это «кидалово» и жалуются, что все необходимое они уже сделали, но деньги им до сих пор не вернули.

«Написали, оставили реквизиты, даже электронную подпись сделали... и? прошло уже почти 3 месяца, а переплаченные средства остаются там где и были.... что могу сказать - пусть ими подавятся и, от всего сердца, чтоб тому, кто их в руки прибрал они пошли на лекарства», «А как быть 80 летним людям, которые не имеют банковских карт? Как им вернут деньги? Для них даже небольшая сумма – это деньги. Как всегда кидалово людей. Почему это не сделать цивилизованно, можно перебросить деньги между лицевыми счетами. Зачем эти проблемы. Зачем терзать людей сбором груды бумаги. Как деньги брать, так все хорошо. До каких пор будет это обдиралово?», «И в чем смысл этих действий, если поставщик не возвращает деньги и нет предельных сроков?», «Для чего морочите голову людям, почему они не перечислят всю задолженность новому поставщику, и все, почему люди должны бегать, тратить свое время и нервы за свои, кровные, когда это тупость чиновников, крутящих людьми как колесо удачи», - выражают возмущение люди «Нафтогазу».

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