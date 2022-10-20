Майбутня зима, як відомо, стане тяжким випробуванням для українського народу.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, температура в квартирах цієї зими буде меншою за звичайну.

"Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу", – повідомив Шмигаль.

Також прем'єр закликав усіх ретельно готуватись до зими.

«Бажано, щоб кожна сім'я мала запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованого ракетного обстрілу зникне світло чи тепло», - пояснював Шмигаль.

У свою чергу, синоптики повідомили, які зимові сюрпризи готує для українців природа.

Так, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда не виключив, що у листопаді випаде сніг.

«Ймовірність – велика. Але переважно це мокрий сніг, який зазвичай не лежить. До кінця жовтня жодного снігу не буде. Окрім Карпат, звісно. Там особливий регіон», - пояснив Кульбіда в інтерв'ю 24 каналу.

Варто готується і до сильних морозів. На щастя, вони будуть нетривалими.

"Можливий короткочасний період з морозами до -20 градусів на північному сході і -25 градусів на Сході. Така можливість є. Але ці морози будуть короткочасними, вони не затримаються на довго", - розповів Кульбіда.

Загалом температурний режим взимку, за його словами, буде вищим за норму.

«Не набагато, але все одно вище. Це дає надію, що довгих похолодань не буде», - наголосив він.

Також директор Укргідрометцентру зазначив, що останні 20 років середня температура повітря в Україні б'є рекорди і стає вищою.

«Взимку без снігів та морозів не обійдеться. Просто порівняно із середніми характеристиками цього буде менше», - сказав співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, українцям сказали, які електроприлади треба вимкнути на цілий день.

Також повідомлялося про відключення електроенергії по всій Україні: коли і чому