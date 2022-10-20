Нагадаємо, 20 жовтня по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

Ворог зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики.

Тож, починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією.

«Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень», - наголосив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У свою чергу в НЕК «Укренерго» попередили, що сьогодні з 7.00 до 22.00, в Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання.

«Коли відключать саме вашу вулицю, визначає оператор розподільчих мереж (обленерго)», - підкреслили в Укренерго.

Українцям також підказали, які електроприклади треба вимкнути 20 жовтня. Так, слід відмовитись від використання пральної машини, електрочайника, мікрохвильової печі, електроплити, праски, бойлера, холодильника, роутера, електрообігрівача та інших електроприладів, «користування якими можна обмежити на один день».

Піприємців просять вимкнути підсвітку прилавків та стендів, телевізори та вивіски, великогабаритні прилади, будівельні прилади.

Також буде вимкнено вуличне освітлення. Крім того, у містах України буде скоректована робота транспорту. Так, 20 жовтня в Києві з метою економії електроенергії на більшість маршрутів тролейбусів вийдуть автобуси.

У Сумській області не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення. Крім того, по всій області із 7 до 23 години відключать водопостачання. Влада області закликала людей запастися водою так, аби її вистачило на цілий день. Виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні просять зробити 20 жовтня санітарний/вихідний день або максимально обмежити споживання електроенергії.

У Миколаєві та області теж не працюватиме електротранспорт.

Про це повідомив голова ОВА Кім.

"Щоб не було відключень в області та загалом по Україні, необхідно всім разом менше споживати енергію. Я зв'язався з мерами міст – не працюватиме електротранспорт, підприємства, освітлення магазинів тощо", - зазначив він.

Загалом обмеження торкнуться всіх областей України.

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