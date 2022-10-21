О чем говорит изменение цвета газа и как проверить его качество на фоне очередных разговоров о "бодяжении" газа рассказали в НАК «Нафтогаз».

Так, в «Нафтогазе» заверили, что разбавлять газ воздухом нельзя, ведь это приведет к взрыву.

"Чтобы разбавить газ, к нему нужно добавить любой инертный газ, например, гелий. Поскольку стоимость инертных газов достаточно высока, то разбавлять ими голубое топливо просто невыгодно", - объяснили в газотранспортной компании.

По их словам, красный или желтый цвет пламени может быть по нескольким причинам. К примеру, еще загрязненная газовая плита, нужно почистить сопло горелки.

Также изменение цвета может произойти из-за недостаточного количества кислорода в помещении – тогда нужно просто проветрить. Еще одной причиной изменения цвета недостаточное давление в системе — это ответственность именно облгазов.

«Показатель качества газа – это теплота сгорания (калорийность). Согласно госстандартам, она должна составлять не менее 7600 ккал/м3. Но украинцам поставляется даже более качественное топливо — с калорийностью в среднем 8300 ккал/м3», - заверил «Нафтогаз», добавив, что за качество газа в газораспределительной сети отвечает оператор ГРМ (облгаз).

Кроме того, в компании подчеркнули, что облгазы получают для поставок украинцам тот же газ, что и потребители других европейских стран.

«Если у вас есть подозрения в качестве газа или давлении в трубе, напишите соответствующее заявление в облгаз. Он обязан отреагировать в течение 2-5 дней и направить своего представителя по месту вызова в согласованное с потребителем время», – пояснили в компании.

Если же облгаз говорит, газ качественный, но пользователь с этим не согласен, можно провести анализ показателей газа в химлаборатории. Но за свой счет. В том случае если проверка подтвердит несоответствие газа стандартам, облгаз обязан перечислить объемы потребленного газа и выплатить потребителю компенсацию.

Вызвать мастера, если возникли проблемы с плитой можно по номеру «104».

В свою очередь украинцы возмущаются неидеальной работой газовой системы и отмечают, что «газ дорог и потребляется его много, поэтому и придумывают это все».

«Ни в одной коммунальной сфере не произошло столько изменений путающих потребителей, как в газовой. Доставка, коэффициент температуры, теперь калорийность, а дальше что придумают, коэффициент гравитационного влияния фазы месяца на характеристики плотности газа?», «То, что хотят ввести оплату за калорийность кроме того, что уже ввели газовые коэффициенты и авансовую абонплату по потреблению за прошлый год говорит только о том, что хотят бросить снова. Достаточно завысить на 0.5% калорийность газа и кто-то положит в карман миллионы долларов…» , - комментируют разъяснение Нафтогаза пользователи соцсетей.

Напомним, пользователи газа массово требуют вернуть им средства, "Нафтогаз" ответил.

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