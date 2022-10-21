Вартість яєць в Україні продовжує зростати, переваливши вже за 80 гривень за десяток.

Основною причиною зростання цін, нагадаємо, залишалися бойові дії.

«Через зменшення поголів'я курей під час війни та вищих витрат бізнесу прискорилося і подорожчання яєць», - повідомляли в Нацбанку.

Крім того, Херсонська, Донецька, Луганська, Харківська та Запорізька області сумарно виробляли 17% яєць.

В результаті зараз виробництво яєць на цих підприємствах або зупинено, або скорочено через окупацію. Крім того, порушилася логістика.

Також одним із факторів зростання вартості яєць стало подорожчання собівартості виробництва.

Експерти, в свою чергу, попереджали, що пік цін на яйця ще попереду.

Тим часом цінами на яйця зацікавився Антимонопольний комітет України.

«Комітет приступив до дослідження причин збільшення цін на яйця курячі в шкаралупі у вересні-жовтні 2022 року", — заявили в Комітеті.

Також там додали, що, аналізуючи зміну вартості того чи іншого товару слід зважати й на собівартість його виробництва, і, якщо мова йде про яйця, то основі статті витрат такі: корми; витрати на енергоносії та на оплату праці, ветеринарні препарати.

«Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць», - зазначили в Антимонопольному комітеті.

Крім того у комітеті заявили з посиланням на профільних експертів, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах. Це, пояснюють у комітеті, тому, що через заблоковані морські порти спостерігається великий надлишок зерна. Отже головні складові кормів для курей значно подешевшали, порівняно з минулим роком.

«Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці», - деться у попередньому висновку.

АМКУ у своєму дослідженні братиме до уваги, що підприємства мають право захищати свої законні інтереси, однак такі дії «не повинні бути надмірними».

Нагадаємо, у вересні поточного року порівняно із вереснем 2021-го вартість споживчого набору українців зросла аж на 24,6%.

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