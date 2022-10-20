Багато українців стикнулися з проблемою повернення грошей у разі переплати за газ у попереднього постачальника газу, в Нафтогазі сказали, як діяти у такому випадку.

Так, згідно з покроковою інструкцією, яку надала газопостачальна компанія «Нафтогаз України», у такому випадку необхідно написати заяву на повернення переплати та звернутись до попередньої газопостачальної компанії.

«Зазвичай до заяви на повернення коштів платнику необхідно додати копію паспорта, ідентифікаційного номера та повних банківських реквізитів власного карткового рахунку (з зазначенням IBAN, МФО, ЄДРПОУ банку)», - зазначили в Нафтогазі.

Ці документи треба надіслати за адресою для листування попереднього постачальника. Компанія протягом 14, максимально 30 днів має надати відповідь та повернути переплату. Однак, підкреслюють в Нафтогазі, в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші.

Зазначається, що лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу.

«Дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між компаніями, на жаль, не існує», - засмутили в «Нафтогазі» українців.

У свою чергу українці обурюються, що це «кидалово» і жаліються, що все необхідне вони вже зробили, але гроші їм досі не повернули.

«Написали, лишили реквізити, навіть електронний підпис зробили... і? минуло вже майже 3 місяці, а переплачені кошти лишаються там де й були.... що можу сказати - нехай ними вдавляться і, від всього серця, щоб тому, хто їх до рук прибрав вони пішли на ліки», «А як бути 80 річним людям, які не мають банківських карток? Як їм повернуть гроші? Для них даже невеличка сума, це гроші. Як завжди кидалово людей. Чому це не зробити цивілізовано, можна ж перекинути гроші між особовими рахунками. Навіщо ці заморочки. Для чого терзати людей збором купи папіру. Як гроші брати, так все гаразд. Доки буде це обдиралово?», «І в чому сенс цих дій, якщо постачальник не повертає гроші і немає граничних строків?», «Для чого морочите голову людям, чому вони не перерахують всю заборгованість новому постачальнику, і все,чому люди мають бігати, витрачати свій час і нерви за свої, кровні,коли це тупість чиновників,які крутять людьми як колесо фортуни», - висловлюють обурені люди «Нафтогазу».

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