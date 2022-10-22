Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Постановление вступит в силу с 1 ноября. Предоставление денежной и гуманитарной помощи эвакуированным украинцам и жителям освобожденных территорий будет происходить за счет средств, поступающих на гуманитарный счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке.

На созданный счет будут поступать денежные средства доноров. В частности, по решению комиссии, которая будет создана при Минреинтеграции, средства на закупку продовольствия, одежды, лекарств, а также на эвакуацию граждан и обустройство мест их компактного размещения будут при необходимости передаваться областным военным администрациям.

Также в министерстве раскрыли алгоритм получения единовременной денежной помощи: на детей и лиц с инвалидностью – 3000 грн, все остальные категории – 2000 грн.

Для получения денежной помощи жителями освобожденных населенных пунктов местные органы власти в течение 7 дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации, и необходимую сумму средств. Далее ОВА в течение 2 дней передают эту информацию в Минреинтеграции, которое совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней после утверждения перечисляет средства АО «Укрпочта». Затем Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты.

Алгоритм получения денежной помощи эвакуируемому населению:

Укрпочта на основании сведений АО «Укрзализныця» за 3 дня до отправки эвакуационного поезда представляет Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств; Минреинтеграции в течение 2 дней со дня получения представления перечисляет средства АО «Укрпочта»; Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты.

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