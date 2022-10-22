НБУ вместе с ПриватБанком и Ощадбанком ввел дополнительный инструмент для сохранения гривневых сбережений населения – депозит с защитой от изменения курса валют.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

В НБУ объяснили, что по истечении срока депозита (не менее 6 месяцев), кроме первоначальной суммы и небольшого процента, вкладчик получит процентное вознаграждение, пропорциональное изменению официального курса гривны к доллару США за период действия депозита, если такое изменение произойдет.

Фактически это то же, что приобрести сейчас валюту по официальному курсу НБУ, положить ее на счет в банке и продать за полгода по актуальному на тот момент курсу НБУ. То есть, такой депозит является скорее инструментом для страхования сбережений от риска курсового обесценения, чем для приумножения сбережений. В конце вы получите не валютные, а гривневые средства, перечисленные по официальному курсу на момент завершения срока депозита.

Одна из особенностей такого депозита — отсутствие ограничений по сумме вклада, тогда как покупка валюты с размещением на депозите ограничена суммой в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

Также курс валют по новому депозиту привязан именно к официальному курсу (сейчас 36,6 UAH/USD), в то же время большинство банков предлагают купить валюту онлайн под депозит по курсу 37,5-38,5 UAH/USD, а наличную валюту – дороже.

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