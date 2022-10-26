Украинцев ждет тяжелая зима, к которой нужно особенно подготовиться, ведь, ожидается, что враг продолжит бить по энергетическим объектам.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль призвал всех украинцев тщательно готовиться к зиме.

«Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло», - предупреждал Шмыгаль.

О тяжелой зиме предупредила и министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Также она сообщила, кто из украинцев и на какую помощь может рассчитывать.

«Да, впереди нелегкий период. Надо пережить зиму», – сказала Верещук, добавив, что в особом внимании нуждаются жители прифронтовых районов.

Там, отметила министр, значительные повреждения инфраструктуры. Поэтому людям нужно топливо для обогрева домов: уголь, дизельное топливо, пеллеты, брикеты, топливная древесина.

По ее словам, операция по обеспечению жителей прифронтовых территорий топливной древесиной уже начата.

«На восемь прифронтовых областей правительство перечислило 562,5 млн гривен. Теперь ОВА должны быстро закупить древесину у лесхозов и передать домохозяйствам. Безвозмездно», - сообщила Верещук.

Речь идет о 250 тысячах кубов леса или 5000 вагонах. Этого, по словам министра, должно хватить на 70 тысяч домохозяйств.

Вся древесина должна быть доставлена ​​людям бесплатно.

«Предупреждаю потенциальных злоумышленников: даже не думайте, попытки что-то украсть будут караться показательно строго, не рискуйте», - предупредила Верещук.

Напомним, ранее Верещук также призвала украинцев, спасающихся от войны за границей, пока не возвращаться домой.

Также сообщалось, почему отключение электроэнергии иногда не совпадает с графиком.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Польше некоторых украинцев начали лишать выплат.