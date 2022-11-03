Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Так, накануне межведомственная комиссия согласовала денежную помощь, которую получат еще 465 находившихся в плену украинцев или семьи тех, кто еще находится там. Всем им будет выплачена указанная единовременная финансовая поддержка в 100 тыс. грн.
В этот раз 347 украинцев комиссия признала лишенными свободы в результате агрессии рф. Также выплаты на правовую помощь назначены 118 семьям незаконно заключенных.
В министерстве напомнили, что выплату в 100 тыс. грн получают те, кто оказался в плену, начиная с 2014-го, были освобождены или до сих пор удерживаются оккупантами.
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Также сообщалось, что правительство направило новый транш выплат на кэш-поддержку украинцев, эвакуируемых из опасных регионов. Очередные более 5,5 миллиона гривен были выплачены гражданам, которые решили эвакуироваться из Донецкой и других областей. Такие выплаты производят через АО «Укрпочта» Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областей.
Люди гарантированно получают денежную помощь в размере 2 тыс. грн. на взрослого и 3 тыс. грн. на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью. Деньги выдают мобильные отделения Укрпочты непосредственно на станциях прибытия эвакуационного поезда.
Также сообщалось, когда зарплаты украинцев станут выше, чем были до войны.
Кроме того, Politeka.net писала об "Армии восстановления", в которую примут безработных украинцев.
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