Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, накануне межведомственная комиссия согласовала денежную помощь, которую получат еще 465 находившихся в плену украинцев или семьи тех, кто еще находится там. Всем им будет выплачена указанная единовременная финансовая поддержка в 100 тыс. грн.

В этот раз 347 украинцев комиссия признала лишенными свободы в результате агрессии рф. Также выплаты на правовую помощь назначены 118 семьям незаконно заключенных.

В министерстве напомнили, что выплату в 100 тыс. грн получают те, кто оказался в плену, начиная с 2014-го, были освобождены или до сих пор удерживаются оккупантами.

гривна, деньги, выплаты

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Также сообщалось, что правительство направило новый транш выплат на кэш-поддержку украинцев, эвакуируемых из опасных регионов. Очередные более 5,5 миллиона гривен были выплачены гражданам, которые решили эвакуироваться из Донецкой и других областей. Такие выплаты производят через АО «Укрпочта» Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областей.

Люди гарантированно получают денежную помощь в размере 2 тыс. грн. на взрослого и 3 тыс. грн. на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью. Деньги выдают мобильные отделения Укрпочты непосредственно на станциях прибытия эвакуационного поезда.

деньги, гривна

Также сообщалось, когда зарплаты украинцев станут выше, чем были до войны.

Кроме того, Politeka.net писала об "Армии восстановления", в которую примут безработных украинцев.

Также напомним, что тысячам украинцев помогут пережить зиму – что можно получить бесплатно.