Направлен новый транш выплат на кэш-поддержку эвакуированных украинцев, а также принято рекордное количество решений о выплатах 100 тыс. грн тем, кто был или еще в плену.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, накануне межведомственная комиссия согласовала денежную помощь, которую получат еще 465 находившихся в плену украинцев или семьи тех, кто еще находится там. Всем им будет выплачена указанная единовременная финансовая поддержка в 100 тыс. грн.

В этот раз 347 украинцев комиссия признала лишенными свободы в результате агрессии рф. Также выплаты на правовую помощь назначены 118 семьям незаконно заключенных.

В министерстве напомнили, что выплату в 100 тыс. грн получают те, кто оказался в плену, начиная с 2014-го, были освобождены или до сих пор удерживаются оккупантами.

Также сообщалось, что правительство направило новый транш выплат на кэш-поддержку украинцев, эвакуируемых из опасных регионов. Очередные более 5,5 миллиона гривен были выплачены гражданам, которые решили эвакуироваться из Донецкой и других областей. Такие выплаты производят через АО «Укрпочта» Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областей.

Люди гарантированно получают денежную помощь в размере 2 тыс. грн. на взрослого и 3 тыс. грн. на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью. Деньги выдают мобильные отделения Укрпочты непосредственно на станциях прибытия эвакуационного поезда.

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