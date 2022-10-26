Безробітних зможуть залучати до «Армії відновлення», тобто робіт оборонного характеру та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Міністерстві економіки.

До робіт залучатимуть усіх працездатних, наприклад, зареєстрованих безробітних та внутрішніх переселенців, які не мають обмежень за станом здоров'я.

Організаторами робіт будуть військове командування та ОВА.

Можливі задачі та види робот для представників «Армії відновлення» будуть сотсуватися розвантаження гуманітарної допомоги, укріплення дамб, облаштування та укріплення блокпостів, вирубка дерев для формування окопів, розчищення доріг від завалів, облаштування підвальних приміщень у будинках і школах під укриття.

Також «армійці» можуть будти залучені до розбору завалів та відновлення будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій, заготівлі дров для військових та цивільних, ремонтно-відновлювальних робот у приміщеннях соціальної сфери, а також надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

За роботи платитимуть мінімальну зарплату, тобто 6700 грн.

До таких робіт уже залучають українців у Чернігівській та Сумській областях.

Згідно з оцінками Міністерства економіки, на кінець 2022 року рівень безробіття в Україні становитиме 30%.

Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, падіння економіки теж прогнозується на рівні 30%.

Нагадаємо, тисячі українців отримають нову допомогу напередодні важкої зими.

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