Інфляція цього року прискориться до 30%, основними чинниками її зростання залишатимуться наслідки війни, серед яких руйнування виробництв та порушення ланцюгів постачання.

Про це йдеться у звіті Національного банку України за жовтень поточного року. У наступному році аналитики очікують, що інфляція сповільниться до близько 21%, а вже у 2024 році – буде нижче 10%.

Цьому сприятимуть поступове налагодження логістики та виробництва, зменшення світової інфляції, збереження облікової ставки на високому рівні та виважена економічна політика держави з відмовою від емісійного фінансування дефіциту бюджету наступного року.

«Паслідки війни обмежуватимуть відновлення, тож у 2023-2024 роках темпи зростання ВВП становитимуть близько 4-5% на рік», - йдеться у звіті.

Також в НБУ підкреслюють, що безробіття цього року сягне майже 30%. А в наступні роки, незважаючи на очікуване відновлення економіки і пожвавленню попиту на робочу силу, безробіття залишатиметься вищим за свій природний рівень.

Що ж стосується номінальних зарплат, то в цьому році, за даними НБУ, вони знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості.

Наступного року номінальні зарплати зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%.

«Однак, підвищення зарплат у реальному вимірі буде досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність», - додають в НБУ.

Ключовим ризиком прогнозу Нацбанку є триваліший термін повномасштабної війни. Так, у випадку реалізації такого сценарію у 2023-2024 роках темпи зростання ВВП будуть слабкими - близько 2-3% на рік, а повноцінне відновлення економіки розпочнеться лише з середини 2024 року.

Сповільнення інфляції наступного року буде швидшим порівняно з базовим прогнозом (до 13,4%) через пригнічений споживчий попит та подовження дії мораторію щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. Водночас у 2024 році інфляція різко прискориться через суттєве збільшення адміністративних цін унаслідок завершення дії мораторію.

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