В Украине почти завершен сбор подсолнечника, а до конца года ожидают собрать 22-23 млн тонн кукурузы.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире информационного марафона рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, всего до конца года ожидают собрать 22-23 млн. тонн кукурузы.

Оказалось, что важным фактором, повлиявшим на сбор урожая в этом году, кроме войны, стали погодные условия, недостаточное количество осадков.

Тем временем продолжается посевная озимых. Так, уже засеяно 4 млн га, что по сравнению с прошлым годом меньше почти на 40%.

Впрочем, уверяет представитель министерства, в нынешних условиях это неплохой показатель.

«Из 4 млн га можно собрать зерновых минимум вдвое больше, чем нужно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности. Мы верим в ВСУ и надеемся, что весной посевные площади будут компенсированы», – сказал Высоцкий.

По его словам, в настоящее время в Украине нет дефицита базовых продуктов питания. Кроме того, цены на яйца будут падать.

«Иногда возникает дисбаланс цен, как это было с гречкой. Но засеяли больше площадей, собрали новый урожай – цены упали. Также сейчас возник дисбаланс с ценой на яйца, вызванный несколькими факторами. В настоящее время оптовые цены снизились на 10%. А при возобновлении поголовья кур-несушек цена вернется к экономически обоснованной», - сказал Высоцкий.

Напомним, в Украине заметили испанские яйца по 280 грн. за десяток.

Также сообщалось, что некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу яиц – не больше трех упаковок в одни руки.

Кроме того, Politeka.net писала, что цены на овощи упали, но это еще не все.

Также напомним, что с 1 ноября выросли цены на важные услуги.