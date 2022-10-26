Так, згідно з даними міністерства, ціни впали на картоплю, яблука, капусту та столовий буряк. Зараз роздрібна ціна картоплі для споживача становить 9-12 гривень за кілограм.
Але це ще не межа, ціни можуть впасти до 7-9 грн за кілограм.
Також спостерігається зменшення ціни на такі овочі: капуста –до 17,34 грн/кг, буряк –до 17,77 грн/кг. Подошевшали і яблука – до 15,00 грн/кг.
Як повідомив завідувач сектору овочівництва та картоплярства управління землеробства та рослинництва Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Сергій Гвоздь, вже зібрано 119 376,1 тис. ц картоплі.
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А це 73% до орієнтованого прогнозованого валу в розмірі 165 528 тис. ц.
За його словами,суттєве зниження ціни на картоплю обумовлено тим, що закінчується збирання урожаю.
«Цього року засаджені площі зменшились на 36% порівняно з минулим. Але з урахуванням норм споживання , у нас достатня кількість цього продукту, яка повністю задовольняє внутрішнє споживання та продовольчу безпеку», - зазначив Гвоздь.
Чиновник переконаний, що дефіциту картоплі не буде. Також, за його словами, потреби імпортувати картоплю не буде, хіба що насіннєву.
Також представник Мінагрополітики нагадав, що Україна вже відмовилася від імпорту білоруської та російської картоплі.
Нагадаємо, рекордним підвищенням цін на яйця зацікавились в Антимонопольному комітеті.
Також повідомлялось, скільки може коштувати десяток яєць вже у найближчкому мойбутньому.