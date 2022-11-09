Средний размер субсидии в Украине прогнозируемо составит около 1800 гривен в месяц.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, на сегодняшний день субсидии от государства получают почти 2,5 млн домохозяйств, но ожидается, что это количество вырастет в последующие месяцы, ведь люди продолжают обращаться за помощью.

Средний размер субсидии, отметил премьер, прогнозируемо составит около 1800 грн. в месяц.

"В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий", - заверил Шмигаль.

Напомним, с октября готовит документы и выплачивает субсидии и льготы украинцам Пенсионный фонд. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров.

Напомним также, что согласно принятому госбюджету на 2023 год, почти 450 миллиардов гривен пойдут на социальные программы и пенсии.

Как известно, почти 90% всех налогов и сборов, которые будут уплачены гражданами и бизнесом в следующем году, будут направлены на ВСУ и безопасность страны.

«Субсидий у нас запланирован в следующем году на 37 миллиардов. Мы убеждены, что этих средств хватит», – сообщил министр социальной политики Оксана Жолнович.

Если этих денег не хватит, правительство проведет перераспределение между другими бюджетными расходами.

Напомним, опубликован полный список товаров, на которые отменены налоги, чтобы пережить отопительный сезон.

Также сообщалось, что ценовой ажиотаж на яйца вышел на новый уровень.

Кроме того, Politeka.net писала, почему вместе с электроэнергией иногда исчезает интернет и связь.