Від сплати податків уряд ухвалив рішення звільнити низку товарів, які потрібні Україні для проходження опалювального сезону у надскладних умовах.

Про це, як пише Politeka.net, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"В Україні звільнять від сплати податків важливі для проходження опалювального сезону товари: генератори, обігрівачі, електричні акумулятори тощо", - заявив прем'єр-міністр.

Таким чином, йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки і електричні перетворювачі, що обертаються, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

За словами Шмигаля, це важливо, щоб прискорити ремонти, покращити забезпечення електроенергією та теплом.

«Задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію», – наголосив Шмигаль.

Також він наголосив, що в Україні накопичується достатньо обсягів газу та вугілля, щоб забезпечувати українців. «Перетворити зиму на зброю – план держави-терориста проти нашої держави, як і проти всієї Європи», – попередив Шмигаль, наголосивши, що і цей план окупантів зазнає провалу.

Раніше стало відомо, що на момент 4 листопада майже половину об'єктів в Україні вже було підключено до тепла.

Найвищі показники підключення до тепла у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У столиці опалювали вже 78% будівель.

У свою чергу в МВС дали низку порад, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.

Так, необхідно відключити електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги не виникла пожежа.

«Використовуйте найпростіші джерела освітлення – ліхтарі, свічки тощо. Не використовувати деревне вугілля чи домашній генератор у приміщенні», - попередили в МВС,

Щоб зберегти тепло, необхідно герметично закрити вікна, двері та додатково утеплити вхідні двері.

«Зберіть усіх членів сім'ї в одній кімнаті та закрийте тимчасово. Використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтесь про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів», - розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, що на Україну чекає найскладніший опалювальний сезон.

Чесно кажучи: зима буде складною. Але щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися", – говорили Зеленський в одному зі своїх традиційних відеозвернень.

Він наголосив на необхідності того, щоб підготовленими до цього періоду також були міжнародні партнери України.

Також нагадаємо, що уряд виділив 563 млн. гривень на закупівлю дров для жителів прифронтових територій.

Наразі в Україні діє спеціальна програма закупівлі та доставки безкоштовної паливної деревини мешканцям прифронтових територій. Відповідно до неї отримати дрова можуть мешканці 8 областей: Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської.

Насамперед допомога надаватиметься вразливим категоріям громадян: багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, дітям, які мають опікунів, маломобільним громадянам, а також людям похилого віку.

Нагадаємо, чому разом з електроенергією іноді зникає зв'язок та інтернет.

Крім того, нагадаємо, що ціновий ажіотаж на яйця вийшов на новий рівень.

Також Politeka.net писала, що зараз відбувається на валютному ринку.