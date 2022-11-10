Официальный сайт проекта єРобота начал работать в Украине, поэтому теперь каждый украинец может получить полную информацию об условиях предоставления грантов для старта или развития собственного дела.

Как сообщает Politeka.net, одним из направлений правительственной программы єРобота является направление «Свое дело».

На создание или развитие собственного бизнеса можно получить от 50 тысяч до 250 тысяч гривен.

Предоставление гранта предполагает необходимость создания не менее одного рабочего места, последующую работу в течение трех лет и уплату налогов в бюджет.

Также желающие получить грант не могут работать по найму или вести другой бизнес.

Подчеркнем также, что подать заявку на грант могут граждане Украины, имеющие статус ФЛП или являющиеся юридическими лицами. Шансы на получение денег значительно возрастут, если у заявителей нет долгов перед государством и они не являются банкротами.

Если вы получаете грант на бизнес и выполняете все условия, указанные грантодателем, возвращать деньги не нужно.

Подчеркнем, что главная цель єРобота – создать как можно больше рабочих мест и задействовать людей, оставшихся без работы в результате войны.

Программа работает с 1 июля, а в октябре стартовала ее восьмая волна.

Крайний срок подачи заявки для гранта «Собственное дело» – 12 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, хватит ли у государства денег на субсидии на следующий год.

Кроме того, опубликован полный перечень товаров для прохождения отопительного сезона, на которые отменили налоги.

Также сообщалось, что цены на яйца поползли вниз.