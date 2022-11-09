Середній розмір субсидії в Україні прогнозовано складе близько 1800 гривень на місяць.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні субсидії від держави отримують майже 2,5 млн домогосподарств, але очікується, що ця кількість зросте в наступні місяці, адже люди продовжують звертатися по допомогу.

Середній розмір субсидії, зазначив прем’єр, прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць.

«У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій», — запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, з жовтня готує документи та виплачує субсидії та пільги українцям Пенсійний фонд. Відповідна ухвала була прийнята Кабінетом міністрів.

Нагадаємо також, що згідно з прийнятим держбюджетом на 2023 рік, майже 450 мільярдів гривень підуть на соціальні програми та пенсії.

Як відомо, майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані на ЗСУ та безпеку країни.

«Субсидій у нас заплановано наступного року на 37 мільярдів. Ми переконані, що цих коштів вистачить», - повідомив міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Якщо цих грошей забракне, уряд проведе перерозподіл між іншими бюджетними видатками.

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