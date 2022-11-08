В Україні наразі майже завершено збір соняшника, а до кінця року очікують зібрати 22-23 млн тонн кукурудзи.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі інформаційного марафону розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, загалом до кінця року очікують зібрати 22-23 млн тонн кукурудзи.

Виявилось, що важливим фактором, який вплинув на збір урожаю цього року, окрім війни, стали погодні умови, недостатня кількість опадів.

Тим часом продовжується посівна озимих. Так, вже засіяно 4 млн га, що порівняно з минулим роком менше майже на 40%.

Втім, запевняє представник міністерства, в нинішніх умовах це непоганий показник.

«З 4 млн га можна зібрати зернових мінімум вдвічі більше, ніж потрібно для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. Ми віримо в ЗСУ і сподіваємось, що навесні посівні площі будуть компенсовані», - сказав Висоцький.

За його словами, наразі в Україні немає дефіциту базових продуктів харчування. Крім того, ціни на яйця будуть падати.

«Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай – ціни впали. Так само зараз виник дисбаланс з ціною на яйця, спричинений кількома факторами. Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів’я курей-несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої», - сказав Висоцький.

Нагадаємо, в Україні помітили іспанські яйця по 280 грн за десяток.

Також повідомлялось, що деякі торгові мережи ввели обмеження на продаж яєць – не більше трьох упаковок в одні руки.

Крім того Politeka.net писала, що ціни на овочі впали, але це ще не все.

Також нагадаємо, що з 1 листопада виросли ціни на важливі послуги.