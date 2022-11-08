Про це, як пише Politeka.net, в ефірі інформаційного марафону розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
За його словами, загалом до кінця року очікують зібрати 22-23 млн тонн кукурудзи.
Виявилось, що важливим фактором, який вплинув на збір урожаю цього року, окрім війни, стали погодні умови, недостатня кількість опадів.
Тим часом продовжується посівна озимих. Так, вже засіяно 4 млн га, що порівняно з минулим роком менше майже на 40%.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
В Астрахані, куди відправляють іранські дрони, спалахнула потужна пожежа: гасити приїхали 12 машин
Лілія Ребрик зачепила Сумську та Горбунова новим фото з чоловіком та доньками: "Зараз так важливо..."
Дружина Мірзояна Матвієнко вразила кадрами з дочкою, яку народила в 17 років: "Особлива дівчинка"
Лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив українцям сумну новину: "Друзі, в зв’язку з..."
Втім, запевняє представник міністерства, в нинішніх умовах це непоганий показник.
«З 4 млн га можна зібрати зернових мінімум вдвічі більше, ніж потрібно для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. Ми віримо в ЗСУ і сподіваємось, що навесні посівні площі будуть компенсовані», - сказав Висоцький.
За його словами, наразі в Україні немає дефіциту базових продуктів харчування. Крім того, ціни на яйця будуть падати.
«Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай – ціни впали. Так само зараз виник дисбаланс з ціною на яйця, спричинений кількома факторами. Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів’я курей-несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої», - сказав Висоцький.
Нагадаємо, в Україні помітили іспанські яйця по 280 грн за десяток.
Також повідомлялось, що деякі торгові мережи ввели обмеження на продаж яєць – не більше трьох упаковок в одні руки.
Крім того Politeka.net писала, що ціни на овочі впали, але це ще не все.
Також нагадаємо, що з 1 листопада виросли ціни на важливі послуги.