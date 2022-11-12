Люди, которым ранее не удалось оформить денежную помощь через приложение "Дія", могут повторно подать заявку до 1 декабря.

Внутренние переселенцы имеют право на получение всей скопленной суммы денежной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, все внутренне перемещенные лица, заявления которых были поданы через портал Дія до 30 апреля 2022 года, имеют право на получение помощи на проживание.

В случае, когда заявления переселенцев находились в обработке, орган социальной защиты населения обязан оформить справку о взятии на учет ВПЛ. На основании этой справки орган соцзащиты назначает пособие на проживание за март-апрель 2022 года.

Если перемещенное лицо, начиная с мая этого года, имеет право на дальнейшую выплату пособия на проживание, эта помощь продолжается с мая.

Также сообщается, что подача отдельного заявления на получение пособия не предусмотрена.

Кроме того, в Минреинтеграции напомнили, что все ВПЛ, которым не удалось оформить помощь до 30 апреля из-за приложение «Дія», могут повторно подать заявку до 1 декабря. Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его, даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

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