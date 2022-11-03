Як повідомляє Politeka.net, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні набагато зросла через повномасштабне військове вторгнення рф в Україну.
Так, станом на 23 серпня, за офіційними даніми, кількість ВПО становила 6,9 млн осіб.
Кабінет України, підтримавши ініціативу Мінреінтеграції, розширив можливості участі в програмі забезпечення їх житлом.
Тож право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Мінреінтеграції.
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Затверджені урядом зміни передбачають, що переможці відбору отримують можливість узяти кредит на житло, яке реконструйовано не більш як 35 років тому (раніше — 25 років).
При цьому людина має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.
Крім того збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше — 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 кв. м (раніше — 21 кв. м).
Додамо, що згідно з результатами масштабного дослідження, проведеного компанією Gradus Research, серед ВПО значно знизилась частка людей, які мають роботу – таких всього 55% проти 66% серед тих, хто не змінив місця свого проживання.
82% людей повідомляють про зменшення свого доходу через війну.
Основна маса внутрішньо переміщених отримує допомогу у вигляді харчових продуктів (77%), грошей (50%) та засобів гігієни (27%).
Нагадаємо, також повідомлялось про нові правила, які ввів НБУ.
Крім того, повідомлялось, що українців залучать до "Армії відновлення" - скільки платитимуть і що потрібно робити.
Також повідомлялось, що українці у розпал війни відмовляються від розрахунків готівкою.