Кредити на житло стануть доступнішими для внутрішньо переміщених осіб, уряд розширив можливості для їх отримання.

Як повідомляє Politeka.net, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні набагато зросла через повномасштабне військове вторгнення рф в Україну.

Так, станом на 23 серпня, за офіційними даніми, кількість ВПО становила 6,9 млн осіб.

Кабінет України, підтримавши ініціативу Мінреінтеграції, розширив можливості участі в програмі забезпечення їх житлом.

Тож право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Мінреінтеграції.

Затверджені урядом зміни передбачають, що переможці відбору отримують можливість узяти кредит на житло, яке реконструйовано не більш як 35 років тому (раніше — 25 років).

При цьому людина має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.

Крім того збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше — 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 кв. м (раніше — 21 кв. м).

Додамо, що згідно з результатами масштабного дослідження, проведеного компанією Gradus Research, серед ВПО значно знизилась частка людей, які мають роботу – таких всього 55% проти 66% серед тих, хто не змінив місця свого проживання.

82% людей повідомляють про зменшення свого доходу через війну.

Основна маса внутрішньо переміщених отримує допомогу у вигляді харчових продуктів (77%), грошей (50%) та засобів гігієни (27%).

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