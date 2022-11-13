Еще ряд украинских женщин и детей получат денежную помощь от Фонда Шептицкого, созданного при содействии правительства Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого поддерживает освобожденных из плена украинок и осиротевших из-за войны детей.

На последнем заседании комиссии Фонда было принято решение о предоставлении денежной помощи 70 женщинам, освобожденным 17 октября этого года в рамках обмена военнопленными. Каждой из них единовременно насчитают на банковский счет около 80 тысяч гривен.

Также комиссия Фонда приняла решение о денежной помощи 75 украинским детям. В Фонде действует отдельная программа поддержки для детей младше 18 лет, потерявших из-за войны войны обоих или одного из родителей. Им будет предоставляться ежемесячное финансовое пособие в размере около 5 тысяч гривен.

❗️ Чтобы подать заявку на помощь, достаточно заполнить онлайн-форму на сайте Фонда.

Ранее в Минреинтеграции также сообщили, что религиозные и благотворительные организации вправе получать компенсацию стоимости коммунальных услуг за убежище ВПЛ. В сентябре Кабмин расширил перечень тех, кто может получить компенсацию за коммунальные услуги при безвозмездном проживании ВПЛ.

Напомним, был опубликован полный перечень товаров, на который отменены налоги – ради прохождения отопительного сезона.

Кроме того, Politeka.net писала, что вместе с электроэнергией может исчезнуть связь и инет – почему так происходит.

Также сообщалось, что Кабмин принял важное решение по жилью для переселенцев.