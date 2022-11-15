На горячую линию министерства участились обращения граждан-переселенцев, ставших родителями на новом месте жительства. Поэтому операторы часто слышат вопрос: можно ли оформить пособие на проживание ВПЛ на своих новорожденных детей.



"Если вы – переселенец, переместились после 24 февраля 2022 года из населенного пункта в районе военных (боевых) действий, оккупации, окружения и оформили справку ВПЛ, то имеете полное право на такую ​​же справку и для новорожденного малыша. На ее основе подавайте заявление о выплату пособия на проживание для своего ребенка", — разъяснили в Минреинтеграции.



Там также напомнили, что размер денежного пособия на ребенка составляет 3000 грн в месяц. Выплаты предоставляются независимо от того, трудоустроены ли совершеннолетние члены семьи, есть ли у семьи какие-либо доходы, депозиты, движимое или недвижимое имущество.

Также сообщается, что накануне, 14 ноября, была вручена денежная помощь Фонда Шептицкого для освобожденных из плена украинок и осиротевших из-за войны детей.

Освобожденным из плена женщинам Фонд Шептицкого выплачивает единовременную помощь в размере около 80 тыс. гривен. Детям, потерявшим из-за войны обоих или одного из родителей, – ежемесячно почти 5 тыс. гривен до достижения ими совершеннолетия.

Напомним, был опубликован полный перечень товаров, на который отменены налоги – ради прохождения отопительного сезона.

Кроме того, Politeka.net писала, что вместе с электроэнергией может исчезнуть связь и инет – почему так происходит.

Также сообщалось, что Кабмин принял важное решение по жилью для переселенцев.