Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Постановление касается освобожденных из российского плена защитников и семей пленников кремля. Лишенные свободы в результате агрессии рф лица смогут получать 100 тыс. грн ежегодно во время пребывания в плену и 100 тыс. грн единовременно после освобождения. Кроме того, в случае смерти такого лица предусмотрена единовременная денежная поддержка его семьи от государства 100 тыс. грн.
В частности, Постановлением утверждено:
• Положение о Комиссии по установлению факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины; эта комиссия будет работать при Минреинтеграции; она также будет принимать решение о компенсации из госбюджета расходов на правовую помощь незаконно заключенным в рф гражданам Украины.
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• Порядок назначения и выплаты пособий таким лицам и членам их семей.
• Порядок ведения Реестра таких лиц. Реестр будет администрироваться Национальным информационным бюро (НИБ) при Минреинтеграции.
Кроме того, в Минреинтеграции сообщили, что пенсионеры Херсона начали получать первые выплаты пенсий. Граждане, которые решат эвакуироваться из деоккупированного города, чтобы дождаться его восстановления в более безопасном месте, тоже получат финансовую поддержку от государства. Им гарантированно выплатят наличные деньги непосредственно в пунктах прибытия. Это 2 тысячи гривен разовой помощи взрослым и 3 тысячи гривен детям и лицам с инвалидностью.
Напомним, в министерстве сделали важное уточнение относительно денежной помощи на новорожденного ребенка.
Также сообщалось, что украинцы могут получить от государства до 250 тысяч гривен - как это сделать.
Кроме того, Politeka.net писала, хватит ли у государства денег на субсидии в следующем году.