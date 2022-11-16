Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Постановление касается освобожденных из российского плена защитников и семей пленников кремля. Лишенные свободы в результате агрессии рф лица смогут получать 100 тыс. грн ежегодно во время пребывания в плену и 100 тыс. грн единовременно после освобождения. Кроме того, в случае смерти такого лица предусмотрена единовременная денежная поддержка его семьи от государства 100 тыс. грн.

В частности, Постановлением утверждено:

• Положение о Комиссии по установлению факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины; эта комиссия будет работать при Минреинтеграции; она также будет принимать решение о компенсации из госбюджета расходов на правовую помощь незаконно заключенным в рф гражданам Украины.

• Порядок назначения и выплаты пособий таким лицам и членам их семей.

• Порядок ведения Реестра таких лиц. Реестр будет администрироваться Национальным информационным бюро (НИБ) при Минреинтеграции.

Кроме того, в Минреинтеграции сообщили, что пенсионеры Херсона начали получать первые выплаты пенсий. Граждане, которые решат эвакуироваться из деоккупированного города, чтобы дождаться его восстановления в более безопасном месте, тоже получат финансовую поддержку от государства. Им гарантированно выплатят наличные деньги непосредственно в пунктах прибытия. Это 2 тысячи гривен разовой помощи взрослым и 3 тысячи гривен детям и лицам с инвалидностью.

Напомним, в министерстве сделали важное уточнение относительно денежной помощи на новорожденного ребенка.

Также сообщалось, что украинцы могут получить от государства до 250 тысяч гривен - как это сделать.

Кроме того, Politeka.net писала, хватит ли у государства денег на субсидии в следующем году.