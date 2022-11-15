На гарячу лінію міністерства почастішали звернення громадян-переселенців, які на новому місці проживання стали батьками. Тому оператори часто чують питання: чи можна оформити допомогу на проживання ВПО на своїх новонароджених дітей.



"Якщо ви – переселенець, перемістилися після 24 лютого 2022 року з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій, окупації, оточення й оформили довідку ВПО, то маєте повне право на таку саму довідку й для новонародженого малюка. На її основі подавайте заяву про виплату допомоги на проживання для своєї дитини", — роз'яснили в Мінреінтеграції.



Там також нагадали, що розмір грошової допомоги на дитину становить 3000 грн на місяць. Виплати надаються незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно.

Також повідомляється, що напередодні, 14 листопада, було вручено грошову допомогу Фонду Шептицького для звільнених з полону українок та осиротілих через війну дітей.

Звільненим з полону жінкам Фонд Шептицького виплачує одноразову допомогу в розмірі близько 80 тис. гривень. Дітям, які втратили через війну обох чи одного з батьків, – щомісячно майже 5 тис. гривень до набуття ними повноліття.

Нагадаємо, було опубліковано повний перелік товарів, на який скасовано податки - заради проходження опалювального сезону.

Крім того, Politeka.net писала, що разом з електроенергією може зникнути зв'язок та інет - чому так відбувається.

Також повідомлялось, що Кабмін ухвалив важливе рішення щодо житла для переселенців.