Офіційний сайт проекту єРобота почав працювати в Україні, тож тепер кожен українець може отримати повну інформацію про умови надання грантів для старту або розвитку власної справи.

Як повідомляє Politeka.net, одним з напрямків урядової програми єРобота є напрямок «Своя справа».

На створення або розвиток власного бізнесу можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень.

Надання гранту передбачає необхідність створення щонайменше одного робочого місця, подальшу роботу протягом трьох років та сплату податків до бюджету.

Також охочі отримати грант не можуть працювати по найму або вести інший бізнес.

Підкреслимо також, що подати заявку на грант можуть громадяни України, що мають статус ФОП або є юридичними особами. Шанси на отримання грошей значно зростають, якщо заявники не мають боргів перед державою, не є банкрутами.

Якщо ви отримуєте грант на бізнес і виконуєте всі умови, зазначені грантодавцем, повертати кошти не потрібно.

Підкреслимо, що головна мета «єРобота» – створити якомога більше робочих місць та задіяти людей, що залишилися без роботи внаслідок війни.

Програма працює з 1 липня, а у жовтні стартувала її восьма хвиля.

Крайній термін подачі заявки для гранту «власна справа» – 12 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, чи вистачить у держави грошей на субсидії на наступний рік.

Крім того, було опубліковано повний перелік товарів для прохождення опалювального сезону, на які скасували податки.

Також повідомлялось, що ціни на яйця поповзли вниз.