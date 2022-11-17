Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Программа поддержки украинских детей до 18 лет, потерявших в результате войны одного или обоих родителей, предлагается Фондом имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого, созданного по совместной инициативе правительств Украины и Польши.
Одна из программ Фонда Шептицкого состоит в поддержке несовершеннолетних детей, которые в результате войны потеряли одного или обоих родителей. Детям выплачивается 5000 грн. ежемесячно.
Первым месяцем выплат считается тот, когда была подана заявка на пособие. Первые выплаты производятся в течение двух недель после принятия положительного решения по заявке при наличии банковских реквизитов заявителей.
В министерстве подчеркнули, что стоит поторопиться: заявки принимаются до конца ноября.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Совесть полностью атрофирована": Влад Яма из "Танці з зірками" в США разгневал украинцев новым постом
"Имеем результат": поставщиков и производителей иранских дронов наконец-то наказали, подробности
Жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинцам: "Умоляю, не ждите..."
Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как выглядит ее дом в селе, где она выросла: "Непредсказуемая жизнь..."
Заявка на помощь заполняется и подается онлайн на сайте Фонда, достаточно заполнить форму.
Необходимые документы:
- отсканированный документ, удостоверяющий личность заявителя-опекуна, а также ребенка, который будет прямым бенефициаром денежной помощи (страницы с фото и персональными данными);
- отсканированная копия свидетельства о рождении ребенка;
- отсканированное свидетельство о смерти родителей/родителя;
❗️или в случае его отсутствия
- отсканированный документ, подтверждающий исчезновение родителей;
- отсканированный документ опекуна, подтверждающий установку опеки над ребенком.
Напомним, в министерстве сделали важное уточнение относительно денежной помощи на новорожденного ребенка.
Также сообщалось, что украинцы могут получить от государства до 250 тысяч гривен - как это сделать.
Кроме того, Politeka.net писала, хватит ли у государства денег на субсидии в следующем году.