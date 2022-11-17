До конца ноября можно оформить заявку на получение денежной помощи в размере 5000 гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Программа поддержки украинских детей до 18 лет, потерявших в результате войны одного или обоих родителей, предлагается Фондом имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого, созданного по совместной инициативе правительств Украины и Польши.

Одна из программ Фонда Шептицкого состоит в поддержке несовершеннолетних детей, которые в результате войны потеряли одного или обоих родителей. Детям выплачивается 5000 грн. ежемесячно.

Первым месяцем выплат считается тот, когда была подана заявка на пособие. Первые выплаты производятся в течение двух недель после принятия положительного решения по заявке при наличии банковских реквизитов заявителей.

В министерстве подчеркнули, что стоит поторопиться: заявки принимаются до конца ноября.

Заявка на помощь заполняется и подается онлайн на сайте Фонда, достаточно заполнить форму.

Необходимые документы:

отсканированный документ, удостоверяющий личность заявителя-опекуна, а также ребенка, который будет прямым бенефициаром денежной помощи (страницы с фото и персональными данными);

отсканированная копия свидетельства о рождении ребенка;

отсканированное свидетельство о смерти родителей/родителя;

❗️или в случае его отсутствия

отсканированный документ, подтверждающий исчезновение родителей;

отсканированный документ опекуна, подтверждающий установку опеки над ребенком.

Напомним, в министерстве сделали важное уточнение относительно денежной помощи на новорожденного ребенка.

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