Нацбанк презентовал первую памятную медаль из серии, посвященной городам-героям - на ней изображены виды Херсона довоенного времени и события весны, когда херсонцы протестовали против оккупантов.

Монета была презентована в освобожденном Херсоне на той же центральной площади, где 11 ноября снова появился украинский флаг, пишет Politeka.net со ссылкой на НБУ.

На монете художники запечатлели происходящие здесь события.

«Помните, когда один из жителей Херсона вылез на бронетранспортер с украинским флагом и доказал, что мы не боимся. Это давало надежду стране. Все наши победы должны быть запечатлены», – заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

На обороте изображены строки произведения "Берестечко" Лины Костенко: «Не допускай такой мысли, что Бог покажет нам неласку. Жизни человеческой сроки сжатые. Нет времени на поражение».

В серии запланирован выпуск медалей, посвященных также Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Бучи, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.

Памятная медаль «Херсон – город героев» изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки – «специальный анциркулейтед», тираж – до 100 000 шт. (в том числе до 50 000 шт. – в 2022 году).

Между тем, стало известно, что Херсон вновь оказался под обстрелом – под ударом гражданская инфтраструктура.

«Есть раненые гражданские, им уже оказывают медицинскую помощь», – рассказал первый заместитель председателя облсовета Соболевский.

Напомним, в Минсоце сделали важное предупреждение по поводу денежной помощи.

Также сообщалось, кто из украинцев может уйти в оплачиваемый отпуск с 26 декабря.

Кроме того, Politeka.net писала о введении "новогоднего" запрета.