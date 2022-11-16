В Україні запроваджують вибіркові перевірки, в результаті яких деякі громадяни можуть втратити грошову допомогу.

Про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

До 1 грудня 2022 року продовжено строк подання ВПО заяв на отримання грошової допомоги на проживання до органів соціального захисту населення чи засобами поштового зв’язку, якщо такі заяви були подані засобами Порталу Дія до 30 квітня 2022 року та допомога не була ними отримана.

Мінцифри cформовано переліки таких внутрішньо переміщених осіб та за наявності у цих переліках всієї необхідної інформації для призначення і виплати допомоги ВПО орган соцзахисту населення забезпечує призначення такої допомоги за відповідний період без особистого звернення особи.

Також у Мінсоцполітики звернули увагу на запроваждення вибіркових перевірок територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Під час проведення такої перевірки, у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування, посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі, коли ВПО протягом 10 днів не прибула до органу соцзахисту населення, приймається рішення про припинення надання грошової допомоги на проживання з наступного місяця.

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