После того, как циклон оставил Украину в покое, наступит небольшая пауза в осадках, но не везде.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, среда, 23 ноября, принесет в Украину паузу в осадках, разве что ночью на востоке ожидается небольшой дождь, а в Черновицкой области днем.

«А так повсюду облачно, сыро, скользко, мокро, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около нуля, ночью подмерзать, днем ​​подтаивать. В восточных областях +3+8, на юге +7+12 градусов», – рассказала Диденко.

В Киеве в среду погода будет преимущественно без осадков. Ночью температура будет -1-4, днем ​​около нуля.

«На дорогах либо скользко, либо лужи, либо и одно и другое одновременно. Обувь надо крепкую, высокую, одежду светлых цветов лучше отложить на более сухую погоду, потому что забрызгивается дорожной смесью нещадно», - предупредила Диденко, посоветовав также украинцам не забывать фонарики и павербенки.

Добавим, что ранее в Украину нагрянул свирепый циклон со снегом и штормовым ветром.

Украинцев предупредили о сильных снегопадах и гололедице.

Также сообщалось, что циклон оставит украинцев в покое и погода изменится.

Также стало известно, сколько еще месяцев придется жить украинцам в режиме отключения электроэнергии.

Да, по базовому сценарию свет будут выключать по меньшей мере до конца марта. Но и плохой сценарий.