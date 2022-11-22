Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила синоптика Наталья Диденко.
По ее словам, среда, 23 ноября, принесет в Украину паузу в осадках, разве что ночью на востоке ожидается небольшой дождь, а в Черновицкой области днем.
«А так повсюду облачно, сыро, скользко, мокро, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около нуля, ночью подмерзать, днем подтаивать. В восточных областях +3+8, на юге +7+12 градусов», – рассказала Диденко.
В Киеве в среду погода будет преимущественно без осадков. Ночью температура будет -1-4, днем около нуля.
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«На дорогах либо скользко, либо лужи, либо и одно и другое одновременно. Обувь надо крепкую, высокую, одежду светлых цветов лучше отложить на более сухую погоду, потому что забрызгивается дорожной смесью нещадно», - предупредила Диденко, посоветовав также украинцам не забывать фонарики и павербенки.
Добавим, что ранее в Украину нагрянул свирепый циклон со снегом и штормовым ветром.
Украинцев предупредили о сильных снегопадах и гололедице.
Также сообщалось, что циклон оставит украинцев в покое и погода изменится.
Также стало известно, сколько еще месяцев придется жить украинцам в режиме отключения электроэнергии.
Да, по базовому сценарию свет будут выключать по меньшей мере до конца марта. Но и плохой сценарий.