Циклон, який прийшов до України, вже завтра, 22 листопада, піде далі, тож погода зміниться.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, сніг, мокрий сніг, дощ, льодяний дощ та інші «атмосферні дари» поступово залишатимуть територію країни.

Тож 22 листопада у більшості областей опадів не передбачається, лише в східній частині та на південному сході пройдуть дощі.

«Температура повітря протягом дня на заході та півночі від 2 морозу до 3 тепла. На сході та півдні - майже весна, +8+13 градусів», - повідомила Діденко

У центрі: на Вінниччині близько нуля, у Кропивницькому з районами та Черкащині +3+6 градусів, на Полтавщині та в Дніпрі з районами до +9 градусів.

У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі буде -1-3 градуси, вдень близько нуля.

Ситуація на дорогах залишатиметься складною, буде слизько.

Нагадаємо, раніше українців попередили, що снігу навалить ще більше, мороз посилиться.

Також повідомлялося, що оголошено рекордно довгі зимові канікули.

Крім того, Politeka.net писала про різку зміну погоди.