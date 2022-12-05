Сегодня в некоторых регионах Украины будут действовать уже графики стабилизационных отключений, однако ситуация в энергосистеме остается сложной.

Об этом, как пишет Politeka.net, утром 5 декабря сообщили в ДТЭК.

"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Также украинцев предупредили о возможных отклонениях, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины, потому что ситуация остается сложной.

Итак, к графикам стабилизационных отключений возвращаются Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина, Одесчина.

Напомним, что с графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Также добавим, что ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей многоэтажек ради безопасности не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии.

"Поскольку возможны определенные отклонения от графиков, стоит не пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения", - объяснял мэр столицы.

Также следует напомнить, что на случай блекаута Минздрав будет приостанавливать плановые госпитализации и операции в больницах.

Об этом в эфире единственного телемарафона рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, в Украине готовят к бесперебойной работе два уровня медучреждений, обеспеченных энергопитанием и интернетом, чтобы была возможна связь и коммуникации в экстренных ситуациях.

"Первый уровень – когда не будет энергопитания. Второй уровень – заведения, которые будут работать в случае, если не будет и централизованного водоснабжения и отопления", – пояснила он.

На время длительных отключений света рекомендуют приостановить плановые госпитализации и операции для того, чтобы не перегружать заведения и иметь возможность заниматься неотложными операциями.

Напомним, ранее сообщалось, что аварии на энергообъектах участились.

Также сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.

Кроме того, Politeka.net писала, где искать Пункты несокрушимости и что в них может получить каждый украинец.