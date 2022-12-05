Как сообщает Politeka.net, одной из областей, которая переходит к стабилизационным графикам отключений является Днепропетровская.
«Мы пережили больше недели экстренных обесточений. Не было никаких расписаний. Часто энергосистема автоматически выключала потребителей, как только не выдерживала нагрузки. В настоящее время энергетики возвращаются в графики. Есть три очереди отключений абонентов - две будут с электричеством, одну будут обесточивать», - сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Однако необходимость экономить остается очень важной.
«Область должна вкладываться в лимиты, устанавливаемые для нас Укрэнерго. Иначе энергетики вынуждены будут снова отойти от графиков и вернуться к экстренным отключениям», - предупредил Резниченко, добавив, что энергосистема Украины все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами.
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Отключение электроэнергии: с сегодняшнего дня в четырех областях действуют стабилизационные графики
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Восстановить систему можно только при тотальной экономии.
Ранее стало известно, какие 4 области с 5 декабря переходят к стабилизационным графикам.
Также напомним, что украинцам объяснили, как правильно включать электроприборы после включения света.
Кроме того, Politeka.net писала, что отключать электроэнергию украинцам хотят по новой системе.