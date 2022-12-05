С сегодняшнего дня для тысяч украинцев произойдет переход к менее жестким отключениям электричества, но есть очень важный нюанс.

Как сообщает Politeka.net, одной из областей, которая переходит к стабилизационным графикам отключений является Днепропетровская.

«Мы пережили больше недели экстренных обесточений. Не было никаких расписаний. Часто энергосистема автоматически выключала потребителей, как только не выдерживала нагрузки. В настоящее время энергетики возвращаются в графики. Есть три очереди отключений абонентов - две будут с электричеством, одну будут обесточивать», - сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Однако необходимость экономить остается очень важной.

«Область должна вкладываться в лимиты, устанавливаемые для нас Укрэнерго. Иначе энергетики вынуждены будут снова отойти от графиков и вернуться к экстренным отключениям», - предупредил Резниченко, добавив, что энергосистема Украины все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами.

Восстановить систему можно только при тотальной экономии.

Ранее стало известно, какие 4 области с 5 декабря переходят к стабилизационным графикам.

Также напомним, что украинцам объяснили, как правильно включать электроприборы после включения света.

Кроме того, Politeka.net писала, что отключать электроэнергию украинцам хотят по новой системе.