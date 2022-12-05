Відсьогодні в деяких регіонах України будуть діяти вже графіки стабілізаційних відключень, однак ситуація в енергосистемі залишається складною.

Про це, як пише Politeka.net, зранку 5 грудня повідомили в ДТЕК.

«З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень», - йдеться у повідомленні.

Також українців попередили про можливі відхилення, , які можуть виникати для балансування енергетичної системи України, тому що ситуація залишається складною.

Отже, до графіків стабілізаційних відключень повертаються Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Одещина.

Нагадаємо, що із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Також додамо, що раніше мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії.

«Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення», - пояснював мер столиці.

Також варто нагадати, що на випадок блекауту МОЗ призупинятиме планові госпіталізації та операції у лікарнях.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

За її словами, в Україні готують до безперебійної роботи два рівні медзакладів, забезпечених енергоживленням та інтернетом, щоб був можливий зв’язок і комунікації у екстрених ситуаціях.

“Перший рівень - коли не буде енергоживлення. Другий рівень - заклади, які працюватимуть у випадку, якщо не буде і централізованого водопостачання та опалення”, — пояснила він.

На час тривалих відключень світла рекомендують призупинити планові госпіталізації та операції для того, щоб не перевантажувати заклади і мати можливість займатися операціями, які є невідкладними.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що аварії на енергооб'єктах почастішали.

Також повідомлялось, що вимикати електроенергію українцям хотять за новим правилом.

Крім того, Politeka.net писала, де шукати Пункти незламності та що в них може отримати кожен українець.