Сегодня, 9 декабря, завершается действие программ обмена наличной гривны на евро в определенных банках и финучреждениях.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на НБУ, речь идет о банках и финучреждениях в Нидерландах, Бельгии и Латвии.

Программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.

В целом по состоянию на 6 декабря 2022 за период действия соглашений украинцы обменяли на евро в Нидерландах – почти 29,7 млн ​​грн, Бельгии – почти 10,0 млн грн и Латвии – 3,0 млн грн.

Напомним, эти программы обмена были начаты на основе соглашений, заключенных между Национальным банком Украины, Центральным банком Нидерландов, Национальным банком Бельгии и Банком Латвии.

Это дало возможность украинцам, которые из-за полномасштабной войны вынужденно покинули страну и находились в Нидерландах, Бельгии и Латвии, обменять наличную у них наличную гривну.

Отметим, что подобные программы уже завершились в Польше, Германии, Швеции, Швейцарии, Литве и на Мальте.

Ранее НБУ сообщил, что международные резервы Украины превысили довоенный уровень.

Так, по состоянию на 1 декабря 2022 года, по предварительным данным, они составили 27 951,4 млн дол. США, тогда как к утру 24 февраля 2022 года – 27 422,2 млн дол. США.

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