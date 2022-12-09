Как пишет Politeka.net со ссылкой на НБУ, речь идет о банках и финучреждениях в Нидерландах, Бельгии и Латвии.
Программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.
В целом по состоянию на 6 декабря 2022 за период действия соглашений украинцы обменяли на евро в Нидерландах – почти 29,7 млн грн, Бельгии – почти 10,0 млн грн и Латвии – 3,0 млн грн.
Напомним, эти программы обмена были начаты на основе соглашений, заключенных между Национальным банком Украины, Центральным банком Нидерландов, Национальным банком Бельгии и Банком Латвии.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Спасибо, что мы вместе": экс-жена Потапа Горовая удивила неожиданным признанием о Дорофеевой
Состояние ухудшается: на кадрах с Путиным за рулем заметили важный нюанс
"Сделали невероятное": украинцы выгнали россиян из важной организации, вызвав у них истерику
Путин готовится к "эвакуации" из Кремля, названа страна: кто еще готовится бежать
Это дало возможность украинцам, которые из-за полномасштабной войны вынужденно покинули страну и находились в Нидерландах, Бельгии и Латвии, обменять наличную у них наличную гривну.
Отметим, что подобные программы уже завершились в Польше, Германии, Швеции, Швейцарии, Литве и на Мальте.
Ранее НБУ сообщил, что международные резервы Украины превысили довоенный уровень.
Так, по состоянию на 1 декабря 2022 года, по предварительным данным, они составили 27 951,4 млн дол. США, тогда как к утру 24 февраля 2022 года – 27 422,2 млн дол. США.
Также сообщалось, что Нацбанк показал новую необычную монету.
Напомним также, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга быстро набирает популярность на фоне отключений света.
Кроме того, Politeka.net писала о новом пособии для украинцев.