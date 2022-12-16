Национальный банк Украины вводит банкноты номиналом в 100 гривен с важным изменением.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, в обращение банкнота будет выпущена НБУ с 19 декабря текущего года.

Банкнота будет номиналом 100 гривен образца 2014 года, но уже с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и обозначением на них года выпуска.

Также подчеркивается, что от клиентов по-прежнему банки будут принимать банкноты номиналом в 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска. Их выдача тоже будет без ограничений.

В НБУ отмечают, что новые банкноты будут введены в обращение в рамках планового выпуска.

Таким образом, наличное обращение обеспечивается необходимым количеством банкнот соответствующего номинала на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

Напомним, Верховная Рада назначила Андрея Пышного главой Нацбанка 7 октября текущего года.

За соответствующее постановление проголосовали 290 народных депутатов.

Пышный с 2003 года был первым заместителем председателя Сбербанка. В 2010 году работал над партийным проектом Арсения Яценюка "Фронт Змін". На выборах в парламент 2012 был заместителем руководителя штаба "Батькивщины".

С 2013 – заместителем председателя партии "Батькивщина", в марте 2014 стал председателем правления Ощадбанка.

Напомним, украинцам сообщили печальную новость об обмене валют.

Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк ввел новое важное изменение.