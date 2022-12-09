Сьогодні, 9 грудня, завершується дія програм обміну готівкової гривні на євро у визначених банках та фінустановах.

Як пише Politeka.net з посиланням на НБУ, мова йде про банки та фінустанови Нідерландах, Бельгії та Латвії.

Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Загалом станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах – майже 29,7 млн грн, Бельгії – майже 10,0 млн грн та Латвії – 3,0 млн грн.

Нагадаємо, ці програми обміну були започатковані на основі угод, укладених між Національним банком України, Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.

Це дало можливість українцям, які через повномасштабну війну вимушено залишили країну та перебували у Нідерландах, Бельгії та Латвії, обміняти наявну у них готівкову гривню.

Зазначимо, що подібні програми також вже завершилися в Польщі, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Литві та на Мальті.

Додамо, що раніше НБУ повідомив, що міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень.

Так, станом на 1 грудня 2022 року за попередніми даними вони становили 27 951,4 млн дол. США, тоді як на ранок 24 лютого 2022 року – 27 422,2 млн дол. США.

Також повідомлялось, що Нацбанк показав нову незвичайну монету.

Нагадаємо також, що у ПриватБанку розповіли, яка послуга швидко набирає популярності на тлів відключення світла.

Крім того, Politeka.net писала про нову грошову допомогу для українців.