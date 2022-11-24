ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки у своїй мережі банкоматів з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн. Таку суму користувачі карток будь-якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію, а потім повторити через три години.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів. На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.
У банку також нагадали, що за умов аварійного відключення електрики ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, а також системи безготівкових розрахунків.
Переважна більшість банківських послуг доступні клієнтам через веб-версію Приват24 або через мобільні застосунки цілодобово, 24/7. Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати в окремому режимі.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Повний блекаут: українське місто повністю знеструмлено, подробиці
Терміново запасіться водою: В яких містах України проблеми з водопостачанням - список та графік
"Путін не заспокоїться": під Києвом йде підготовка до нового можливого наступу, фото
Андре Тан пояснив, які шапки будуть актуальними цієї зими та з чим їх комбінувати: "Круто виглядають..."
Нагадаємо, Нацбанк показав нову незвичайну монету.
Також повідомлялося, що в Укренерго та ДТЕК заговорили про можливість блекауту.
Крім того, Politeka.net писала про введення "новорічної" заборони.