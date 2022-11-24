ПриватБанк з 23 листопада збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах із карток всіх українських банків.

ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки у своїй мережі банкоматів з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн. Таку суму користувачі карток будь-якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію, а потім повторити через три години.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів. На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.

У банку також нагадали, що за умов аварійного відключення електрики ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, а також системи безготівкових розрахунків.

Переважна більшість банківських послуг доступні клієнтам через веб-версію Приват24 або через мобільні застосунки цілодобово, 24/7. Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати в окремому режимі.

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