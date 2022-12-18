Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в День Святого Николая.
"Хотя в ближайшую ночь температура воздуха самой низкой ожидается на северо-западе и севере, до -10-15 градусов, все же похолодает до морозов практически повсюду в Украине, ожидается в целом ночью -4-10 градусов. Днем на Николая температура воздуха будет -1-6 градусов, в южной части и на юго-востоке от 2 мороза до 3 градусов тепла", - пишет синоптик.
В восточных областях и на западе Украины порывы ветра могут достигать завтра штормовых значений, поэтому температурные ощущения могут быть на несколько градусов в ниже этих областях.
На дорогах мороз укрепит гололедицу, поэтому Наталья Диденко призывает быть особенно осторожными.
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Как уточнила экспертка, в Киеве на Николая ожидается морозная погода - в ближайшую ночь -8-10 градусов, днем -4-6 градусов. Однако осадков не будет и может появиться солнышко.
20 декабря в Украине еще удержится морозная погода, особенно ночью, однако уже со дня вторника постепенно начнет теплеть, до оттепели и небольших "плюсов".
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