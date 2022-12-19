В Нацбанке сообщили, как будет работать валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы центробанка 31 декабря и 1 января.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, в пятницу, 30 декабря, система электронных платежей будет работать до 24:00.

"Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы центробанка работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что 31 декабря в субботу банковский день в СЭП открывается датой 02 января 2023 года.

«Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются до 15:00 датой банковского дня 2 января 2023 года. НБУ не осуществляет валютные интервенции на валютном рынке Украины», - предупредили в НБУ.

31 декабря и 1 января, который приходится на воскресенье, участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате и времени начала работы в СЭП – в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов.

Кроме того, банки самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП.

«Наличный валютный рынок работает в обычном режиме», – уточнили в НБУ.

Что касается работы 7 и 8 января 2023 года, то межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января.

Напомним, согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники по праздникам, 2 и 9 января должны быть дополнительными выходными днями.

Однако из-за действия военного положения в Украине приостановлена ​​норма Кодекса законов о труде Украины.

Так что в этом году официального дополнительных выходных не будет. Следовательно, выходными будут такие дни – 25 декабря (воскресенье), 1 января (воскресенье) и 7 января – суббота.

В НБУ отметили, что в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов.

Напомним, НБУ вводит в обращение новые сто гривен.

Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.

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