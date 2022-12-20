Речь идет об экологическом налоге за выбросы в атмосферный воздух.

Такие генераторы и аналогичные установки, сообщает Politeka.net со ссылкой на Государственную налоговую службу, являются стационарными источниками загрязнения.

Такой налог уплачивается за объемы выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ при сжигании дизельного горючего и определенные паспортными данными генератора.

Таким субъектам хозяйствования необходимо уплачивать эконалог за выбросы в атмосферный воздух.

Объектом налогообложения экологическим налогом определены объемы и виды загрязняющих веществ, которые выбрасываются в атмосферный воздух источниками загрязнения.

«Плательщиками эконалога станут только лица, использующие на заправку генераторов более 200 тонн горючего в год. Платить изи нет за этот вид налога зависит не от самого факта использования генератора, а от того, сколько вредных веществ он выделяет в окружающую среду», — рассказал глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев.

Следовательно, налог за выбросы углекислого газа в атмосферу должны платить только граждане и субъекты хозяйствования, чьи генераторы производят более 500 тонн углекислого газа в год. А это соответствует 200 тонн сожженного горючего.

Подсчитать объем вредных выбросов генератора можно с помощью его паспортных данных. Там указано сколько вредных веществ он выделяет в атмосферу в расчете на объем сожженного дизельного горючего.

Глава налогового комитета Рады также отметил, что на выброс СО2 во время войны не нужно получать никаких разрешений.

Если же человек планирует оставить генератор после окончания военного положения, то нужно будет получить разрешение на выбросы.

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