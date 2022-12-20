Згідно з повідомленням НБУ, на нових ста гривнях буде підпис Голови НБУ Андрія Пишного.

«Це банкноти зразка 2014 року. Нові банкноти вводяться в обіг планово на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу», - розповіли в НБУ.

Також в Нацбанку нагадали, що підпис чинного Голови Національного банку України на банкнотах розміщується відповідно до законодавства.

Крім того в НБУ повідомили, що буде з банкнотами, на яких стоїть підпис попереднього голови Нацбанку Кирила Шевченка.

Популярні новини зараз

"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці

Екстрені відключення: де сьогодні після нової атаки не буде світла

"Вічна пам'ять": українців приголомшило нещастя з дітьми на річці

Фаворитка "Холостяка" Топольського показала свій справжній характер: "Нарешті людина, яка дратувала..."

Українця з величезною сумою готівки затримали у Польщі: "у холодильнику знаходився..."
Показати ще

«Банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень», - запевнили в Нацбанку.

гаманець, гроші, фінанси, виплати

Додамо, пріоритетами роботи НБУ в 2023-муу році стануть забезпечення безперервності роботи банківської системи країни з огляду на можливий блекаут через обстріли російських окупантів, нова програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом та покриття бюджетного дефіциту без допомоги додаткової емісії.

За словами Пишного, на Україну чекає "один із самих драматичних років в українській економіці" та "одна із самих, якщо ненайважча, зима, яку ми тільки могли собі уявити".

Нагадаємо, як працюватимуть банки на Новий Рік та Різдво.

Також повідомлялось, що у ПриватБанку розповіли, яка послуга набирає популярність через відключення електроенергії.

Крім того, Politeka.net писала, що ПриватБанк запровадив нову важливу зміну.