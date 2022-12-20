Національний банк України 19 грудня ввів в обіг банкноти номіналом 100 гривень, на яких з’явиться дещо нове.

Згідно з повідомленням НБУ, на нових ста гривнях буде підпис Голови НБУ Андрія Пишного.

«Це банкноти зразка 2014 року. Нові банкноти вводяться в обіг планово на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу», - розповіли в НБУ.

Також в Нацбанку нагадали, що підпис чинного Голови Національного банку України на банкнотах розміщується відповідно до законодавства.

Крім того в НБУ повідомили, що буде з банкнотами, на яких стоїть підпис попереднього голови Нацбанку Кирила Шевченка.

«Банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень», - запевнили в Нацбанку.

Додамо, пріоритетами роботи НБУ в 2023-муу році стануть забезпечення безперервності роботи банківської системи країни з огляду на можливий блекаут через обстріли російських окупантів, нова програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом та покриття бюджетного дефіциту без допомоги додаткової емісії.

За словами Пишного, на Україну чекає "один із самих драматичних років в українській економіці" та "одна із самих, якщо ненайважча, зима, яку ми тільки могли собі уявити".

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