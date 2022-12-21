Украинцам объяснили, как вернуть деньги, если при использовании банкомата или терминала выключили электроэнергию.

В Украине продолжают экстренные отключения электричества. Это может застать врасплох, в том числе когда вы пользуетесь банкоматом или терминалом.

В Минреинтеграции объяснили, что делать, если вы, например, пришли к терминалу положить деньги на карточку, половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света.

Алгоритм действий раскрыли в ПриватБанке. Сразу же позвоните по горячей линии 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции. Когда заявка будет проработана и деньги в терминале пересчитают, недополученные средства вернут вам на карту.

В Минреинтеграции также напомнили, что получить наличку украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 до 6000 гривен.

Кроме того, можно снять наличные с карты в Укрпочте и на «Новой Почте», обратившись в любое отделение почтового оператора.

Напомним, введены в обращение новые сто гривен.

Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк ввел новое важное изменение.