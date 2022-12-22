Украинцам раскрыли несколько способов получить наличку, в частности социальные выплаты и пенсии, когда не работают банковские отделения и банкоматы.

В Минсоцполитики объяснили, что не каждый населенный пункт Украины имеет развитую банковскую инфраструктуру, поэтому для решения этой проблемы людям предоставлена ​​возможность получать наличку не только в банковских отделениях или банкоматах, но и через кассы торговых сетей, АЗС и аптек. Подобная возможность распространяется и на пенсионные выплаты.

"При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 тысяч гривен одноразовую выплату средств. И это происходит без комиссии", — пояснили в министерстве.

При этом никто не обязывает пенсионера получать свою пенсию именно таким образом, это лишь дополнительная возможность для упрощения процедуры получения налички.

Находясь за границей, человек также может получать украинскую пенсию: выплата просто начисляется на банковский счет, и человек может воспользоваться деньгами в любой стране мира.

Если пенсионер получает выплаты в отделениях "Укрпочты", то для получения начисленных денег за границей ему придется открыть счет в банке и перевести на него начисление пенсии.

Гражданин для доступа к своим средствам обязан изменить метод выплаты либо систему выплаты, есть возможность дистанционно открыть банковский счет. Если у пенсионера уже открыт счет в банке, то начисление пенсионных выплат можно перевести из отделения "Укрпочты" на банковский счет в отдаленном режиме. Для этого следует изменить реквизиты для выплат в своем электронном кабинете Пенсионного фонда.

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