С первого числа нового года украинцы могут остаться без некоторых видов государственной помощи.

Чтобы продолжить получать необходимые средства, придется обратиться в управление социальной защиты с перечнем документов. Об этом стало известно из постановления Кабинета министров, представленного на портале ВРУ.

Так, в постановлении Кабмина №214 от 07.03.2022 сообщается, что для продолжения выплат украинцам необходимо обратиться с заявлением и необходимым комплектом документов в управление социальной защиты населения.

При себе украинцам понадобятся оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

трудовая книжка.

Какие виды помощи прекращаются с 1-го января в автоматическом режиме:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;

помощь на больных детей, которым не установлена инвалидность;

ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Отмена автоматического начисления выплат связана с введением новых подходов к предоставлению государственной социальной помощи и льгот во время военного положения.

Поэтому украинцам необходимо переоформить документы на выплату государственной социальной помощи со следующего года.

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