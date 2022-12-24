Чтобы продолжить получать необходимые средства, придется обратиться в управление социальной защиты с перечнем документов. Об этом стало известно из постановления Кабинета министров, представленного на портале ВРУ.

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Так, в постановлении Кабмина №214 от 07.03.2022 сообщается, что для продолжения выплат украинцам необходимо обратиться с заявлением и необходимым комплектом документов в управление социальной защиты населения.

При себе украинцам понадобятся оригиналы следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей;
  • трудовая книжка.

Какие виды помощи прекращаются с 1-го января в автоматическом режиме:

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  • государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • помощь на больных детей, которым не установлена инвалидность;
  • ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
  • государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Отмена автоматического начисления выплат связана с введением новых подходов к предоставлению государственной социальной помощи и льгот во время военного положения.

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Поэтому украинцам необходимо переоформить документы на выплату государственной социальной помощи со следующего года.

Напомним, введены в обращение новые сто гривен.

Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк ввел новое важное изменение.