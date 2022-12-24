Сам перерасчет пенсий на 2023 год запланирован на апрель, когда пенсия будет наиболее выровнена с учетом инфляции. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью.

В октябре уже был введен новый этап программы – о доплатах людям в возрасте 70+, 75+, 80+ лет. Теперь у граждан есть дополнительная доплата, и пенсии уже проиндексированы. С 1-го декабря также был поднят прожиточный минимум для пенсионеров, которые получали самые низкие пенсионные выплаты.

Отметим, размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, увеличился с 2 027 до 2 093 грн, также был проведен перерасчет.

На 2023 год запланированы также параллельные перерасчеты для разных категорий граждан, в том числе и пенсионеров, которые продолжают работать. Перерасчет будет делаться с учетом их стажа.

Также известно, процедуру получения пенсий для некоторых украинцев планируют упростить.

Предлагается на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсию по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначать со дня, что следует за днем ​​достижения лицом пенсионного возраста или соответственно установление инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.

Напомним, вслед за "Новой почтой" и Monobank, ПриватБанк уведомил клиентов об изменениях, которые коснутся всех.

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