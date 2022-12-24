Сам перерасчет пенсий на 2023 год запланирован на апрель, когда пенсия будет наиболее выровнена с учетом инфляции. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью.
В октябре уже был введен новый этап программы – о доплатах людям в возрасте 70+, 75+, 80+ лет. Теперь у граждан есть дополнительная доплата, и пенсии уже проиндексированы. С 1-го декабря также был поднят прожиточный минимум для пенсионеров, которые получали самые низкие пенсионные выплаты.
Отметим, размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, увеличился с 2 027 до 2 093 грн, также был проведен перерасчет.
На 2023 год запланированы также параллельные перерасчеты для разных категорий граждан, в том числе и пенсионеров, которые продолжают работать. Перерасчет будет делаться с учетом их стажа.
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Также известно, процедуру получения пенсий для некоторых украинцев планируют упростить.
Предлагается на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсию по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначать со дня, что следует за днем достижения лицом пенсионного возраста или соответственно установление инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.
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