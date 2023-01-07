Порядок начисления выплат на проживание для ВПЛ – что будет в 2023 году.

Напомним, право на денежную помощь на проживание имеют лица, переместившиеся с временно оккупированной российской федерацией территории Украины, а также территории административно-территориальных единиц, где проводятся боевые действия и которая определена в постоянно обновляющемся перечне административно-территориальных единиц .

В Минреинтеграции сообщили, что будет с выплатами в 2023 году.

Так, в министерстве заверили, что внутренние переселенцы будут автоматически продолжать получать помощь от государства. Не нужно ни обращаться с заявлениями, ни подтверждать место жительства, материальное состояние, доход или что-то другое.

"Это бессрочные выплаты, поэтому люди могут не волноваться", - заявила Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Таким образом, помощь по-прежнему будет предоставляться ежемесячно с месяца обращения (за полнолуние независимо от даты обращения) на каждое ВПЛ, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Размер выплат: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн., для других лиц – 2000 грн.

В прошлом году на выплаты ВПЛ было израсходовано почти 55 млрд гривен. В Минреинтеграции обещают, что в этом году сумма выплат не будет уменьшаться.

В Украине, по состоянию на ноябрь, было зарегистрировано 4,8 млн. внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства: "С 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн. внутренне перемещенных лиц. Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн.".

Напомним, в "Нефтегазе" сделали важное разъяснение относительно расчета суммы в квитанциях.

Кроме того, сообщалось о важных изменениях в Украине с 1 января.

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