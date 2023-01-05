Так, відповідаючи на питання споживачки, чому на квитанції не зазначено показники по яких сплачується, у Нафтогазі відповіли:
«Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу».
Принцип обліку обсягів спожитого газу, як пояснили в «Нафтогазі», відбувається наступним чином:
- споживач, кожного місяця, з 1-го по 5 число має передати показники лічильника Оператору ГРМ, якщо споживачем не було передано показники лічильника, то облгаз (Оператор ГРМ) фіксує граничні показники лічильника.
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Потім оператор ГРМ передає дані спожитого об’єму Оператору ГТС. ГК «Нафтогаз України» у свою чергу подає запит щодо об’ємів по до Оператора ГТС, який надає дані по надісланому запиту.
Після чого ГК «Нафтогаз України» нараховує суму до оплати.
«Тому, в паперових рахунках від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" вказані саме об'єми спожитого газу. Натомість, інформація про показники зберігається саме у оператора ГРМ (облгаз)», - пояснили в «Нафтогазі».
Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" нагадали українцям, що потрібно встигнути зробити.
Крім того, повідомлялось про важливі зміни в Україні з 1 січня.
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