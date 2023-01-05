Так, відповідаючи на питання споживачки, чому на квитанції не зазначено показники по яких сплачується, у Нафтогазі відповіли:

«Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу».

Принцип обліку обсягів спожитого газу, як пояснили в «Нафтогазі», відбувається наступним чином:

- споживач, кожного місяця, з 1-го по 5 число має передати показники лічильника Оператору ГРМ, якщо споживачем не було передано показники лічильника, то облгаз (Оператор ГРМ) фіксує граничні показники лічильника.

Потім оператор ГРМ передає дані спожитого об’єму Оператору ГТС. ГК «Нафтогаз України» у свою чергу подає запит щодо об’ємів по до Оператора ГТС, який надає дані по надісланому запиту.

Після чого ГК «Нафтогаз України» нараховує суму до оплати.

«Тому, в паперових рахунках від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" вказані саме об'єми спожитого газу. Натомість, інформація про показники зберігається саме у оператора ГРМ (облгаз)», - пояснили в «Нафтогазі».

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