Национальный банк Украины, как и анонсировалось ранее, вводит с 11 января важное новшество.

НБУ вводит меры по активизации внутреннего долгового рынка, как и было анонсировано в декабре 2022 года. Накануне Нацбанк принял решение о том, что с 11 января 2023 года банки смогут покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером (ISIN) UA4000227045.

Соответствующие ценные бумаги впервые размещались Министерством финансов на первичном аукционе, состоявшемся 3 января 2023 года.

По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать более активному участию банков на первичном рынке ОВГЗ и в результате, избеганию эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году и абсорбции части свободной ликвидности банковской системы.

Добавим, что Национальный банк в декабре 2022 года анонсировал введение комплекса мер, направленных на усиление монетарной трансмиссии и активизацию внутреннего долгового рынка, одной из которых является предоставление возможности банкам покрывать часть ОР за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Ранее НБУ имплементировал еще одну меру из соответствующего комплекса, повысив нормативы формирования банками обязательных резервов.

Напомним, ранее сообщалось, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.

Также сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.