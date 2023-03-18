Военнослужащий ВСУ, специалист по БПЛА, экс-нардеп Игорь Луценко в интервью ТСН рассказал, что может стать переломным моментом в войне в пользу Украины и когда он может состояться.

"Переломом могут быть успешные активные наступательные действия. Без активной атаки, без перерезания противника в его атаке мы будем продолжать вести достаточно бессмысленную по многим точкам оборону на разных укрепрайонах. То есть смысл этой обороны появится тогда, когда в определенный момент определенные боевые части, специально на это натренированные, в конце концов выдохнувшегося противника обрежут на соответствующих районах. Условно говоря, это можно выйти там где-то в район Мелитополя или еще где-то там, и после этого, действительно, фронт снова, возможно, у россиян посыплется, и в этот раз уже этого сыпления будет достаточно для того, чтобы произошли качественные изменения в войне. До того пока мы будем, как говорят в боксе, проигрывать по очкам, как мы сейчас делаем", - подчеркнул Игорь Луценко.

Кроме того, эксперт заявил, что российская армия не способна на что-то большее, чем то, что мы уже видим сейчас, возможно лишь количественное увеличение так называемых чмобиков. Но даже несмотря на наличие у нас вооружения, обученных военнослужащих и боеприпасов, все равно, к сожалению, есть большие шансы, что украинские защитники могут быть оттеснены от тех городов, которые россияне для себя выберут в качестве "арены своих последующих побед".

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

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